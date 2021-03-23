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Днепр усиливает карантин: что запрещено
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23 марта 2021, 11:40 632

Днепр усиливает карантин: что запрещено

23 марта 2021, 11:40 632
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Усиленные ограничения вводятся с четверга, 25 марта
Усиленные ограничения вводятся с четверга, 25 марта
Фото из открытых источников
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Городские власти Днепра приняли решение о введении в городе жесткого карантина. Усиленные ограничения вводятся с четверга, 25 марта.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов, пишет RegioNews.

По его словам, соответствующее решение приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям.

"И хотя Днепр пока еще не в "красной" зоне ( и, надеюсь, не будет ) принято волевое решение сделать это. В отличие от других территориальных громад мы не будем тянуть "до упора", а потом мучиться с коллапсом системы здравоохранения", - написал Филатов.

Он отметил, что такое решение вызвано тем, что вирус стал "слишком агрессивным".

"Слишком "помолодели" тяжелые больные. Слишком много смертей", - заявил мэр Днепра.

Филатов добавил, что Днепр постарается сделать ограничения "максимально комфортными для бизнеса" и уже думает над механизмом компенсаций из местного бюджета.

Согласно решению городской комиссии с 24 марта по 13 апреля вводятся такие ограничения:

  • льготные перевозки пассажиров разрешены в период с 10:00 до 15:00. При этом в часы "пик" увеличат количество пассажирского транспорта;
  • разрешен прием посетителей в заведения торговли, общепитах и бытового обслуживания при условии одновременного нахождения не более чем одного посетителя на 10 кв.м общей площади помещения. Посетители и обсуживающий персонал должны быть в масках;
  • запрещено проведение спортивных матчей со зрителями;
  • с 29 марта перевести на дистанционное обучение учеников 5-11 классов. Младшие классы будут учить в школах.

При этом будет разрешен:

  • прием посетителей кинотеатрами, театрами и другими заведениями культуры при наполненности залов менее 50%;
  • деятельность заведений физической культуры, кроме проведения групповых занятий, и при нахождении в помещении не более 1 посетителя на 20 кв.м;
  • работа бассейнов при соблюдении условия нахождения на дорожке не более двух посетителей.

Напомним, в Украине зафиксирован антирекорд по количеству летальных случаев от коронавируса.

коронавирус карантин мэр Днепр Борис Филатов

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