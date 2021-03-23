КМДА не виключає запровадження спецперепусток на транспорт у Києві

Минулої весни у столиці вже діяв режим спеціальних перепусток на проїзд у громадському транспорті

Минулої весни у столиці вже діяв режим спеціальних перепусток на проїзд у громадському транспорті

Фото: rbc.ua

Карантинні обмеження, які діють у Києві, поки що не передбачають режиму спеціальних перепусток на користування громадським транспортом, однак їх можуть запровадити у випадку погіршення епідеміологічної ситуації.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає RegioNews.

За його словами, перепустки можуть зробити обов’язковими паралельно із зупинкою громадського транспорту в місті.

Якщо ситуація не буде, скажімо, йти на краще в частині захворюваності і госпіталізацій, то ми будемо змушені вводити і спецперепустки, аж до зупинки транспорту, переходити на спецрежим роботи транспорту", - сказав Поворозник.

Нагадаємо, раніше за даними МОЗу Київ потрапив до "червоної” зони карантину.

22 березня повідомлялося, що у Миколаєві з'являться "карантинні" перепустки на транспорт.