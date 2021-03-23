КМДА не виключає запровадження спецперепусток на транспорт у Києві
Карантинні обмеження, які діють у Києві, поки що не передбачають режиму спеціальних перепусток на користування громадським транспортом, однак їх можуть запровадити у випадку погіршення епідеміологічної ситуації.
Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає RegioNews.
За його словами, перепустки можуть зробити обов’язковими паралельно із зупинкою громадського транспорту в місті.
Якщо ситуація не буде, скажімо, йти на краще в частині захворюваності і госпіталізацій, то ми будемо змушені вводити і спецперепустки, аж до зупинки транспорту, переходити на спецрежим роботи транспорту", - сказав Поворозник.
Нагадаємо, раніше за даними МОЗу Київ потрапив до "червоної” зони карантину.
22 березня повідомлялося, що у Миколаєві з'являться "карантинні" перепустки на транспорт.