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23 березня 2021, 12:38 1613

КМДА не виключає запровадження спецперепусток на транспорт у Києві

23 березня 2021, 12:38 1613
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Минулої весни у столиці вже діяв режим спеціальних перепусток на проїзд у громадському транспорті
Минулої весни у столиці вже діяв режим спеціальних перепусток на проїзд у громадському транспорті
Фото: rbc.ua
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Карантинні обмеження, які діють у Києві, поки що не передбачають режиму спеціальних перепусток на користування громадським транспортом, однак їх можуть запровадити у випадку погіршення епідеміологічної ситуації.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає RegioNews.

За його словами, перепустки можуть зробити обов’язковими паралельно із зупинкою громадського транспорту в місті.

Якщо ситуація не буде, скажімо, йти на краще в частині захворюваності і госпіталізацій, то ми будемо змушені вводити і спецперепустки, аж до зупинки транспорту, переходити на спецрежим роботи транспорту", - сказав Поворозник.

Нагадаємо, раніше за даними МОЗу Київ потрапив до "червоної” зони карантину.

22 березня повідомлялося, що у Миколаєві з'являться "карантинні" перепустки на транспорт.

Київ КМДА транспорт перепустка карантин червона зона

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