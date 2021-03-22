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22 марта 2021, 15:53 102

Столичные Центры админуслуг ограничили прием граждан

22 марта 2021, 15:53 102
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Во время личного визита можно будет получить ограниченный перечень услуг
Во время личного визита можно будет получить ограниченный перечень услуг
Фото из открытых источников
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Центры предоставления административных услуг в Киеве с 20 марта предоставляют лишь "чрезвычайно важные услуги". Во время личного визита можно будет получить ограниченный перечень услуг.

Об этом сообщила директор Департамента (Центра) предоставления административных услуг Наталья Шамрай, передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"С 20 марта в помещениях Центров админуслуг г. Киева предоставляют только срочные услуги", - отметила Шамрай.

Она пояснила, что такое решение приняли для предупреждения стремительного распространения коронавирусной болезни. Несмотря на временное ограничение доступа к Центрам предоставления административных услуг, во время личного визита в ЦНАП все же можно будет получить определенные административные услуги.

Напомним, работу министерств переведут на дистанционку из-за локдауна.

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