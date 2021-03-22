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22 марта 2021, 15:18 56

У Зеленского назвали области с наихудшей динамикой распространения COVID-19

22 марта 2021, 15:18 56
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Там наблюдается более стремительное распространение болезни по сравнению с другими регионами
Там наблюдается более стремительное распространение болезни по сравнению с другими регионами
Фото: Офис президента
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В Киеве, а также в Ивано-Франковской и Винницкой областях наблюдается самая плохая динамика роста количества больных COVID-19.

Об этом шла речь на селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса под председательством президента Владимира Зеленского, передает RegioNews.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, сегодня в Украине насчитывается более 263 тысяч активных больных.

Из 63 тысяч коек с подведенным кислородом заполнены 39 тысяч. Коек интенсивной терапии занято 2 652 из 4 909", - отметил глава правительства.

Шмыгаль добавил, что 20 марта было проведено заседание Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, по итогам которого в "красную" зону попали Киев и Одесская область.

Напомним, в ОП планируют создать спецфонд для выплаты компенсаций за возможные последствия прививки от COVID-19.

коронавирус Киев карантин Офис президента Винницкая область Совещание Ивано-Франковская область

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