Мэр Чернигова Атрошенко вакцинировался от COVID-19
Он переболел коронавирусом в октябре 2020 года
Он переболел коронавирусом в октябре 2020 года
Мэр Чернигова Владислав Атрошенко вакцинировался от коронавируса британской вакциной индийского производства AstraZeneca (CoviShield).
Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.
Сегодня сделал прививку от ковида вакциной Covishield. Я считаю, что все должны принять собственное решение: вакцинироваться или нет. Я свое принял потому, что уже знаю, как переносится сам ковид", - сообщил Атрошенко.
Он добавил, что несколько дней возможного дискомфорта после вакцинации не могут сравниться с реальным течением болезни.
Напомним, Черниговщина стала "оранжевой", норма госпитализаций превышена в 10 областях.
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