Мэр Чернигова Атрошенко вакцинировался от COVID-19

Он переболел коронавирусом в октябре 2020 года

Он переболел коронавирусом в октябре 2020 года

Фото: Facebook

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Сегодня сделал прививку от ковида вакциной Covishield. Я считаю, что все должны принять собственное решение: вакцинироваться или нет. Я свое принял потому, что уже знаю, как переносится сам ковид", - сообщил Атрошенко.

Он добавил, что несколько дней возможного дискомфорта после вакцинации не могут сравниться с реальным течением болезни.

Напомним, Черниговщина стала "оранжевой", норма госпитализаций превышена в 10 областях.

Читайте также: Мэр "в шоколаде": как черниговскому городскому голове Атрошенко живется при "зеленых"