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18 марта 2021, 20:22 65

Мэр Чернигова Атрошенко вакцинировался от COVID-19

18 марта 2021, 20:22 65
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Фото: Facebook
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Мэр Чернигова Владислав Атрошенко вакцинировался от коронавируса британской вакциной индийского производства AstraZeneca (CoviShield).

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Сегодня сделал прививку от ковида вакциной Covishield. Я считаю, что все должны принять собственное решение: вакцинироваться или нет. Я свое принял потому, что уже знаю, как переносится сам ковид", - сообщил Атрошенко.

Он добавил, что несколько дней возможного дискомфорта после вакцинации не могут сравниться с реальным течением болезни.

Напомним, Черниговщина стала "оранжевой", норма госпитализаций превышена в 10 областях.

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