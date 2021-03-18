Первую партию вакцины Pfizer Украина получит в апреле - Минздрав

Эта вакцина будет поступать траншами в течении 2021 года

Эта вакцина будет поступать траншами в течении 2021 года

Фото: из открытых источников

Американская вакцина от коронавируса Pfizer поступит в Украину уже в апреле.

Об этом в эфире телеканала "Дом" сообщил руководитель отдела стратегии иммунизации Минздрава Александр Заика, передает RegioNews.

В апреле уже будут первые поставки. Также поставки будут во втором полугодии. Это не значит, что все гарантированное количество поставят одномоментно. Вакцины могут поставляться траншами, этапы этих поставок согласуются с поставщиками до того, как они попадают в Украину", - рассказал Заика.

В Минздраве заявляют, что сейчас в Украине продолжается первый этап вакцинации, согласно которому, прививки получают врачи и военнослужащие.

На следующей неделе должна стартовать вакцинация учителей, Всего на вакцинацию через портал "ДІЯ" записались уже более 270 тыс. украинцев.

Напомним, более половины украинцев не планируют делать прививки от COVID-19.