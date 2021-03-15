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15 марта 2021, 11:14 13

Черниговщина стала "оранжевой", норма госпитализаций превышена в 10 областях - Минздрав

15 марта 2021, 11:14 13
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Фото: из открытых источников
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Министерство здравоохранения Украины внесло изменения в перечень регионов, входящих в "оранжевую" зону карантина.

Об этом сообщается на сайте министерства, передает RegioNews.

Так, "оранжевой" стала Черниговская область, там будут действовать соответствующие ограничения.

Также в эту зону входит Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области и Киев.

В "красной" зоне эпидемиологической опасности, как и раньше, остаются Черновицкая, Закарпатская, Житомирская и Ивано-Франковская области. Остальные регионы находятся в "желтой" зоне.

По состоянию на 15 марта в 10 областях превышена норма госпитализаций пациентов, при норме 60 на 100 тысяч населения в Киеве этот показатель составляет 77,2, в Винницкой области - 122,7, Житомирской - 96, Закарпатской - 86,9, Ивано-Франковской - 123,4, Николаевской - 90,3, Тернопольской - 60,6, Хмельницкой - 73,4 и в Черновицкой области - 89,4.

Напомним, в Украине за сутки вакцинировали от коронавируса более 2 тысяч человек.

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