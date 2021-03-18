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18 марта 2021, 18:20 7

Ветераны АТО смогут вне очереди вакцинироваться от коронавируса

18 марта 2021, 18:20 7
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Они могут записаться на прививку через "Дию" или контакт-центр Минздрава
Они могут записаться на прививку через "Дию" или контакт-центр Минздрава
Рixabay
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Министерство здравоохранения, чтобы ускорить вакцинацию в Украине, добавило ветеранов антитеррористической операции (АТО) на Донбассе в категорию общественных деятелей, которые могут привиться остаточными дозами Covishield. Они могут записаться на привику через "Дію" или контакт-цент Минздрава.

Об этом говорится в сообщении на правительственном портале, пишет RegioNews.

Сообщается, что в дорожную карту вакцинации внесли изменения, согласно которым участники боевых действий могут получить прививку остаточными дозами вакцины.

"В случае отказа людей из групп риска, остатки доз с открытого флакона срочно предлагают общественным деятелям, к которым теперь относятся ветераны АТО/ООС. Если вакцину не используют в этот срок, она подлежит утилизации", - говорится в сообщении.

Участники боевых действий могут записаться в лист ожидания через портал или мобильное приложение "Дия", а также через контакт-центр Минздрава.

На портале или в приложении "Дия" нужно авторизоваться с помощью электронной подписи или BankID, указать сферу деятельности и выбрать место вакцинации.

Напомним, ранее сообщалось, что медикам будут доплачивать по 20 грн за каждую вакцинацию от коронавируса.

коронавирус Дія Украина ветераны АТО правительство вакцинация

 
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