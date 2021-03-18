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18 марта 2021, 19:54 196

В Хмельницком городские власти решили усилить карантин: что запретят

18 марта 2021, 19:54 196
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17 марта в городе зафиксировали антирекорд новых случаев за все время эпидемии
17 марта в городе зафиксировали антирекорд новых случаев за все время эпидемии
Фото: из открытых источников
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В Хмельницком местные власти решили усилить карантин с понедельника, 22 марта, чтобы замедлить распространение COVID-19.

Об этом сообщает "Независимый общественный портал" со ссылкой на заместителя городского головы Романа Примуша, передает RegioNews.

По состоянию на вечер 18 марта мы приняли лайт-режим ограничительных мер. Хотим, учитывая близость каникул в школах, уменьшить мобильность хмельнитчан", - рассказал он.

По словам чиновника, сейчас загруженность "ковидных" больниц Хмельницкого составляет 80%. По состоянию на 17 марта в Хмельницком зафиксировали антирекорд больных за все время эпидемии, 272 человека.

С 22 марта в городе будут действовать такие запреты:

  • Запрещается проведение массовых мероприятий, в том числе культурных и спортивных;
  • Запрещается проведение внешкольной работы кружков;
  • Учителя и педагоги переводятся на дистанционную форму работы;
  • Высшим учебным заведениям рекомендовано перейти на дистанционную форму обучения.

В работе общественного транспорта, учреждений торговой сферы и ресторанного бизнеса все остается без изменений.

Если ситуация с распространением COVID-19 в дальнейшем будет обостряться, хмельницкая власть готова вводить новые ограничительные меры", - добавил Роман Примуш.

Напомним, 5 марта Хмельницкая область оказалась в "оранжевой" зоне, на территории региона начнут действовать более строгие ограничения.

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коронавирус карантин Хмельницкая область горсовет Ограничение

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