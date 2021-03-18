Каникулы в школах Ивано-Франковска начнутся на месяц позже, - Марцинкив

Местная власть приняла решение перенести школьные каникулы на период с 29 апреля до 4 мая

Местная власть приняла решение перенести школьные каникулы на период с 29 апреля до 4 мая

Фото из открытых источников

В школах Ивано-Франковска в этом году не будет каникул, которые приходятся на март. Местная власть приняла решение перенести школьные каникулы на период с 29 апреля до 4 мая.

Об этом Facebook сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, пишет RegioNews.

"Этот учебный год, как впрочем, и предыдущий, - нетипичный. Он стартовал сразу с каникул в сентябре. Также из-за тяжелой ситуации с пандемией и высокой заболеваемости дети большую часть времени сейчас учатся дистанционно", - написал он.

Городской глава отметил, что законом четко установлено количество рабочих дней для организации образовательного процесса и выполнения программы - 175.

Маркинцив добавил, что если сейчас школы решат сделать типичные мартовские каникулы, то учебный год придется продолжить.

"Поэтому сейчас наши городские образовательные заведения приняли решение перенести каникулы и сделали длиннее "пасхальные праздники". Дети будут отдыхать с 29 апреля по 4 мая", - написал он.

КАНИКУЛЫ БУДУТ! 🥳 #освіта_ІФ ...только чуть позже Детки будут отдыхать с 29 апреля до 4 мая! Этот учебный... Posted by Руслан Марцинкив on Thursday, March 18, 2021

Ранее Марцинкив заявил, что у COVID-больницах Ивано-Франковска уменьшается количество больных.