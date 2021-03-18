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18 марта 2021, 16:08 8

Более 1,3 тыс. украинцев повторно заболели COVID-19 – ЦОЗ

18 марта 2021, 16:08 8
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Между первым и повторным случаем заболевания могло пройти от двух до восьми месяцев
Между первым и повторным случаем заболевания могло пройти от двух до восьми месяцев
Фото из открытых источников
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Случаи повторного заболевания COVID-19 зафиксированы в 1362 украинцев.

Об этом сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Роман Родына, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По информации наших областных лабораторных центров, по состоянию на 16 марта было зафиксировано +1362 случая повторного заражения COVID-19, - сказал гендиректор ЦОЗ.

По словам Родыны, речь идет именно о случаях повторного заражения, а не о случаях выявления длительного течения заболевания.

Родына также сообщил, что между первым и повторным случаем заболевания могло пройти от двух до восьми месяцев.

Он отметил, что секвенирование образцов, взятых при выявлении повторных случаев заражения, не проводилось, поэтому нет оснований приписывать возможность повторного заражения того или иного типа коронавируса.

Родына также сообщил, что Министерство здравоохранения и ЦОЗ в ближайшее время начнут серологическое исследование, которое позволит оценить распространенность антител от COVID-19 среди населения Украины.

Как сообщалось, в Украине выявили более 15 тысяч новых случаев коронавируса. Больше всего новых случаев в Киеве, Житомирской и Львовской областях.

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