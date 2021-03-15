В Одессе школы, кроме младших классов, переведены на дистанционное обучение

"Дистанционка" продлится "до особого распоряжения"

"Дистанционка" продлится "до особого распоряжения"

Фото из открытых источников

Ученики 5-11 классов общеобразовательных средних школ в Одессе переведены на дистанционное обучение 15 марта с целью предотвращения распространения COVID-19.

Об этом сообщила замдиректора местного департамента образования и науки Одесского городского совета Ирина Столбова на заседании оперативного штаба горсовета в понедельник, передает RegioNews.

С целью недопущения случаев распространения заболевания, вызванного коронавирусом, COVID и ОРВИ, во исполнение решения Комиссии по выполнению техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций образовательный процесс для учащихся 5-11 классов учреждений общего среднего образования с 15 марта 2021 года до особого распоряжения переведен на дистанционную форму обучения, - сказала Столбова.

При этом, по ее словам, ученики младших классов, детских садов и внешкольных учреждений продолжают обучение в обычном режиме с соблюдением противоэпидемических мер.

Учащиеся 1-4 классов учреждений общего среднего образования продолжают образовательную деятельность с четким соблюдением противоэпидемических мероприятий, но по заявлению родителей учащиеся 1-4 классов могут перейти на дистанционную форму обучения... Воспитанники внешкольных и дошкольных учреждений образования продолжают образовательный процесс с четким соблюдением противоэпидемических мероприятий, - сообщила чиновница.

С 22 марта до 26 марта 2021 года во всех школах Одессы, по ее словам, рекомендовано провести весенние каникулы.

Столбова также сообщила, что в связи с заболеванием ОРВИ и COVID-19 в дошкольных учреждениях города на сегодня закрыто всего 11 групп.

Как сообщалось, еще 5 марта фиксировалось, что ситуация с COVID-19 ухудшается: в Одессе школьников снова отправят на дистанционку. Дистанционное образование хотели ввести с 15 до 19 марта.