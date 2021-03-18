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18 марта 2021, 15:33 527

Локдаун в Киеве: стало известно, как будет работать общественный транспорт и метро

18 марта 2021, 15:33 527
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В столице не будут останавливать работу общественного транспорта, но введут определенные ограничения
В столице не будут останавливать работу общественного транспорта, но введут определенные ограничения
Фото: из открытых источников
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В Киеве во время локдауна, который начнет действовать с 20 марта, общественный транспорт продолжит работать в обычном режиме с соблюдением строгих карантинных норм.

Об этом во время срочного брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

Общественный транспорт в столице будет работать в обычном режиме, с соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима. Также с заполненностью мест исключительно на 50 процентов", - рассказал Кличко.

Как сообщила изданию РБК-Украина заместитель председателя КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон, в столичной подземке проводят усиленную дезинфекцию.

Она отметила, что будут вводиться ограничения в часы пик.

Для того, чтобы избежать скопления в вестибюлях в пиковые часы, могут быть ограничения на станциях, когда вход работает на меньшее количество дверей", - говорит Макогон.

Напомним, в Киеве с 20 марта вводят локдаун, ограничения будут действовать до 9 апреля.

метро Киев карантин транспорт Виталий Кличко

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