Локдаун в Киеве: стало известно, как будет работать общественный транспорт и метро
В Киеве во время локдауна, который начнет действовать с 20 марта, общественный транспорт продолжит работать в обычном режиме с соблюдением строгих карантинных норм.
Об этом во время срочного брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.
Общественный транспорт в столице будет работать в обычном режиме, с соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима. Также с заполненностью мест исключительно на 50 процентов", - рассказал Кличко.
Как сообщила изданию РБК-Украина заместитель председателя КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон, в столичной подземке проводят усиленную дезинфекцию.
Она отметила, что будут вводиться ограничения в часы пик.
Для того, чтобы избежать скопления в вестибюлях в пиковые часы, могут быть ограничения на станциях, когда вход работает на меньшее количество дверей", - говорит Макогон.
Напомним, в Киеве с 20 марта вводят локдаун, ограничения будут действовать до 9 апреля.