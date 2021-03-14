Дубинского сняли с должности главы Киевской областной организации "Слуги народа"

Соответствующее решение было принято в воскресенье, 14 марта

Соответствующее решение было принято в воскресенье, 14 марта

Фото: из открытых источников

Народного депутата Александра Дубинского, который попал под санкции США и был исключен из фракции партии Зеленского в Верховной Раде, сняли с должности председателя Киевской областной организации "Слуги народа".

Об этом в Telegram сообщила народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина, передает RegioNews.

По ее словам, вместо Александра Дубинского Киевскую областную организацию провластной партии возглавил нардеп Андрей Мотовиловец.

На съезде партии 13 марта он был избран заместителем председателя политсовета "Слуги народа".

Как сообщают СМИ, самого Дубинского на конференции не было. После голосования автоматически прекращаются его полномочия члена Национального совета общин, в который Дубинский вошел 13 марта.

Он остается членом партии "Слуга народа". Дубинский у себя в Facebook заявил о непризнании результатов заседания, и назвал его "мошенническим".

Напомним, вечером 13 марта председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко подписал распоряжение о созыве конференции по требованию членов местной организации в Киевской области.

Также "Слуги народа" поменяли структуру: теперь у партии будет Политсовет и Национальный совет общин.

В тот же день Корниенко не смог исключить Дубинского из партии, так как претензий к нему нет.