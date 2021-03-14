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14 марта 2021, 11:05 47

Киевская областная организация "Слуги народа" проведет съезд из-за Дубинского

14 марта 2021, 11:05 47
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Члены областной организации выступили против назначения Дубинского в руководящий орган партии
Члены областной организации выступили против назначения Дубинского в руководящий орган партии
Фото: из открытых источников
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В Киевской области члены местной организации "Слуги народа" сделали заявление о недопустимости избрания нардепа Александра Дубинского, которого исключили из фракции из-за санкций США, в Национальный совет общин как одного из руководящих органов партии.

Об этом говорится в заявлении прессслужбы партии "Слуга народа", передает RegioNews.

В нем говорится о том, что партия "Слуга народа" созывает на 14 марта конференцию Киевской областной организации.

Распоряжение о созыве конференции выдал председатель партии "Слуга народа" по требованию членов Киевской областной организации. Узнав о формировании новых руководящих органов партии, которое было принято на XI внеочередном съезде, партийцы заявили о недопустимости вхождения в Национальный совет общин настоящего руководителя областной организации Александра Дубинского", - говорится в заявлении.

Они обратились к высшим руководящим органам "Слуги народа" с требованием инициировать созыв конференции областной организации, чтобы рассмотреть кадровые вопросы, а также сформировать политический совет в Киевской области.

Мы рассмотрели предложения партийцев и по их требованию, согласно уставу, созываем завтра, 14 марта, конференцию Киевской областной организации. Инициировать подобные вопросы и настаивать на их рассмотрении - право членов партии, и мы не видим причин не удовлетворить это требование", - заявил председатель партии Александр Корниенко.

По новой редакции устава провластной политсилы, такие решения должны согласовывать глава Политсовета и глава Национального совета общин. Поэтому Давид Арахамия и Александр Завитневич согласовали решение председателя партии.

Сам Дубинский отреагировал на проведение съезда областной организации партии в Facebook. Он заявил, что "аферисты с Банковой занялись мошенничеством", и что никаких конференций Киевская областная организация 14 марта не проводит.

Ни один член Киевской областной организации не обращался ни в областную организацию, ни к её руководству с предложением о проведении конференции. Обращаюсь ко всем членам партии "Слуга народа" с требованием немедленно выявить мошенников и привлечь их к ответственности", - написал нардеп.

Напомним, 13 марта "Слуги народа" поменяли структуру: теперь у партии будет Политсовет и Национальный совет общин.

В тот же день Корниенко не смог исключить Дубинского из партии, так как претензий к нему нет.

Слуга народа партия Александр Дубинский Киевская область Съезд

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