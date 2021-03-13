Корниенко не смог исключить Дубинского из партии: "претензий нет"

Для этого есть низовые организации, считает глава партии

Для этого есть низовые организации, считает глава партии

Фото: из открытых источников

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что не может исключить из партии Александра Дубинского, которого ранее исключили из фракции.

Как передает RegioNews, об Корниенко сообщил в кулуарах съезда партии "Слуги народа" журналисту НВ.

Во фракции были претензии (к Дубинскому). Я проголосовал за исключение Александра (из фракции). Из партии я не могу его исключить, потому что есть низовые организации. Принцип субсидиарный", - заявил глава партии.

Корниенко также не смог сообщить, есть ли возможность исключения Дубинского голосами киевской областной организации партии, отметив, что у него нет конкретных претензий к нардепу.

Мое мнение, как председателя партии - там где могут возникнуть у партийцев вопросы к их главам, то они будут их ставить соответствии с уставом. Это может касаться любой области", - сообщил Корниенко.

Напомним, 1 февраля нардепа Александра Дубинского исключили из фракции "Слуга народа".