В COVID-отделениях Харьковской области остро не хватает врачей

За минувшие сутки в Харьковской области количество больных сильно выросло

За минувшие сутки в Харьковской области количество больных сильно выросло

Фото: из открытых источников

В медицинских учреждениях Харьковской области, которые специализируются на лечении пациентов с коронавирусом, остро не хватает врачей.

Об этом сообщает издание Харьков.Комментарии, передает RegioNews.

По информации издания, работники "скорой" отказываются госпитализировать пациентов, потому что нет мест в больницах.

В медицинские учреждения забирают только тех, кого нужно подключать к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки в Харьковской области количество больных сильно возросло. По данным Харьковского областного лабораторного центра, во вторник коронавирусом заболели 750 человек", - говорится в сообщении.

Всего в области зафиксировано 91 510 случаев COVID-19. Из них 80 051 человек выздоровел, 1750 жителей региона умерли. За сутки коронавирус унес жизни 17 человек.

Напомним, 14 марта врач Харьковской областной инфекционной больницы Владимир Корсунов сообщил, что реанимации города полностью заполнены пациентами с COVID-19, и в городских медицинских учреждениях не хватает коек для больных COVID-19.

Он рассказал, что коронавирус продолжает уносить жизни харьковчан, и вчера, 13 марта от осложнений умер врач Дмитрий Борисович Пеньков. Кроме того, по словам Корсунова, в больницах Харькова выросло количество молодых пациентов с тяжелым течением коронавируса.

В тот же день Игоря Терехова раскритиковали за агитацию в Харькове во время обострения COVID-19. Секретарь городского совета в разгар пандемии участвовал в массовых празднованиях.

Позже у Терехова попытались оправдаться за массовые мероприятия и нарушение карантина на Масленицу.