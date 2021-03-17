У COVID-відділеннях Харківської області гостро не вистачає лікарів

За минулу добу у Харківській області кількість хворих сильно зросла

За минулу добу у Харківській області кількість хворих сильно зросла

Фото: із відкритих джерел

У медичних закладах Харківської області, які спеціалізуються на лікуванні пацієнтів із коронавірусом, гостро не вистачає лікарів.

Про це повідомляє видання Харків.Коментарі, передає RegioNews.

За інформацією видання, працівники "швидких” відмовляються госпіталізувати пацієнтів, тому що немає місць у лікарнях.

До медичних закладів забирають лише тих, кого потрібно підключати до апаратів ШВЛ.

За останню добу у Харківській області кількість хворих сильно зросла. За даними Харківського обласного лабораторного центру, у вівторок коронавірусом захворіли 750 осіб”, - йдеться в повідомленні.

Загалом в області зафіксовано 91 510 випадків COVID-19. З них 80 051 людина одужала, 1750 мешканців регіону померли. За добу коронавірус забрав життя 17 осіб.

Нагадаємо, 14 березня лікар Харківської обласної інфекційної лікарні Володимир Корсунов повідомив, що реанімації міста повністю заповнені пацієнтами із COVID-19, і в міських медичних установах не вистачає ліжок для хворих COVID-19.

Він розповів, що коронавірус продовжує забирати життя харків'ян, і вчора, 13 березня від ускладнень помер лікар Дмитро Борисович Пеньков. Крім того, за словами Корсунова, у лікарнях Харкова зросла кількість молодих пацієнтів з тяжким перебігом коронавірусу.

Того ж дня Ігоря Терехова розкритикували за агітацію у Харкові під час загострення COVID-19. Секретар міської ради у розпал пандемії брав участь у масових святкуваннях.

Згодом у Терехова спробували виправдатися за масові заходи та порушення карантину на Масляну.