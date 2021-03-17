Медикам будут доплачивать по 20 грн за каждую вакцинацию от коронавируса
Всего в стране 2370 таких команд медиков
Всего в стране 2370 таких команд медиков
За первую вакцинацию от COVID-19 одного пациента врачам будут доплачивать 20 грн, а за вторую - 60 грн. Такое решение сегодня планируют согласовать на заседании бюджетного комитете Верховной Рады.
Об этом в телеграм-канале написал нардеп Алексей Гончаренко, пишет RegioNews.
"Плюс к этому каждой команде будет выплачена так называемая глобальная ставка за первый месяц в размере 8247 грн на каждую команду. Расчет ставки осуществлен исходя из количества не более 1320 пациентов, которых вакцинирует команда иммунизации", - написал нардеп.
Он добавил, что всего в стране 2370 таких команд.
Напомним, Минздрав увеличил интервал между дозами CoviShield.
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