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17 марта 2021, 18:02 4

Медикам будут доплачивать по 20 грн за каждую вакцинацию от коронавируса

17 марта 2021, 18:02 4
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Всего в стране 2370 таких команд медиков
Всего в стране 2370 таких команд медиков
Рixabay
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За первую вакцинацию от COVID-19 одного пациента врачам будут доплачивать 20 грн,  а за вторую - 60 грн. Такое решение сегодня планируют согласовать на заседании бюджетного комитете Верховной Рады.

Об этом в телеграм-канале написал нардеп Алексей Гончаренко, пишет RegioNews.

"Плюс к этому каждой команде будет выплачена так называемая глобальная ставка за первый месяц в размере 8247 грн на каждую команду. Расчет ставки осуществлен исходя из количества не более 1320 пациентов, которых вакцинирует команда иммунизации", - написал нардеп.

Он добавил, что всего в стране 2370 таких команд.

Напомним, Минздрав увеличил интервал между дозами CoviShield.

коронавирус Украина вакцина Алексей Гончаренко вакцинация

 
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