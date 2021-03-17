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17 марта 2021, 17:57 3

Столичная комиссия сегодня обсудит ужесточение карантина в городе

17 марта 2021, 17:57 3
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Сегодня в Киеве наблюдается сложная эпидемическая ситуация
Сегодня в Киеве наблюдается сложная эпидемическая ситуация
Фото из открытых источников
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Сегодня, 17 марта, столичная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям соберется на заседание. Планируют обсудить ужесточение карантина в Киеве.

Об этом "РБК-Украина" рассказал глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, пишет RegioNews.

"Вчера собиралась и сегодня будем собираться. Да (будут рассматривать ужесточение карантина - ред.). (Будем рассматривать - ред.) все возможные мероприятия, которые можно сделать", - сказал он.

Рубан отметил, что сегодня в Киеве наблюдается сложная ситуация, которая связана, в частности, с миграцией населения.

"Сегодня в Киеве ситуация с большим количеством миграции. Необходимо решить вопрос относительно усиленных мер и вообще, чуть ли не в "красную зону" перейти, но это вопрос исключительно на уровне Кабинета министров", - заявил он.

Глава столичной Госпотребслужбы пояснил, что Киев не может самостоятельно перейти в "красную зону" карантина, поскольку, согласно постановлению Кабмина, регионы могут только усиливать контроль за соблюдением ограничений.

Напомним, ранее Кличко заявил, что Киев перейдет в "красную" зону максимум через неделю.

коронавирус Кабмин Украина карантин локдаун

 
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