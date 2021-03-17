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17 марта 2021, 16:58 42

На Буковине начинают второй этап вакцинации

17 марта 2021, 16:58 42
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Составляют списки пожилых людей
Составляют списки пожилых людей
Рixabay
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Черновицкая область готовится к началу второго этапа вакцинации населения от коронавируса. В области начали составлять списки людей возрастом более 80 лет.

Об этом говорится на сайте Черновицкой областной государственной администрации, пишет RegioNews.

"Глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук дал поручение руководителям территориальных громад области сформировать списки жителей, которым исполнилось более 80 лет. Им хотят сделать прививку от COVID-19", - сообщили в ОГА.

Вакцинация от коронавируса в Черновицкой области началась 25 февраля. Прививку делают вакциной Covishield, которая была разработана концерном Oxford/AstraZeneca.

В рамках первого этапа вакцинации в области первую дозу вакцины получили уже 2 304 человек. Как известно, на первом этапе вакцинируют медиков и военных ООС.

Напомним, в Украине будут выдавать свидетельство о вакцинации от коронавируса.

коронавирус Украина вакцина Черновицкая область вакцинация

 
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