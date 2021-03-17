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17 марта 2021, 17:32 42

Тупицкий не смог провести специальное заседание КСУ, которое сам созвал

17 марта 2021, 17:32 42
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Его не впустили в помещение Конституционного суда работники государственной охраны
Его не впустили в помещение Конституционного суда работники государственной охраны
Фото: из открытых источников
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Специальное пленарное заседание, которое на 17 марта созвал отстраненный председатель Конституционного суда Александр Тупицкий, не состоялось.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу КСУ, передает RegioNews.

Проведение специального пленарного заседания КСУ, которое было запланировано на 14:30, не состоялось из-за недопуска работниками Управления государственной охраны Украины Председателя КСУ А. Тупицкого в помещение суда для участия в специальном пленарном заседании", - рассказали в Конституционном суде.

Александр Тупицкий издал распоряжение о созыве специального пленарного заседания Конституционного суда 9 марта.

На нем планировали рассмотреть обращение следователя Государственного бюро расследований А. Яблонского по делу расследования преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

Напомним, ранее Верховный суд не дал ход иску об отстранении главы КСУ Тупицкого.

26 февраля Зеленский еще на месяц отстранил от должности главу КСУ Тупицкого.

12 марта стало известно об очередном скандале в КСУ: судьи назначали помощниками родственников коллег, зарплаты помощников судей достигают 450 тысяч гривен на год.

Конституционный суд Александр Тупицкий заседание охрана КСУ

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