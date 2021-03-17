13:59  17 березня
Кабмін погодив призначення заступників голів п'яти ОДА
15:25  17 березня
Вибори мера Харкова планують на осінь: комітет Ради підтримав призначення
08:11  17 березня
Бойовики за добу 9 раз порушили режим "тиші" на Донбасі
UA | RU
UA | RU
17 березня 2021, 17:32 11

Тупицький не зміг провести спеціальне засідання КСУ, яке сам скликав

17 березня 2021, 17:32 11
Читайте также на русском языке
Його не впустили до приміщення Конституційного суду працівники державної охорони
Його не впустили до приміщення Конституційного суду працівники державної охорони
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Спеціальне пленарне засідання, яке на 17 березня  скликав відсторонений голова Конституційного суду Олександр Тупицький, не відбулося.

Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на пресслужбу КСУ, передає RegioNews.

Проведення спеціального пленарного засідання КСУ, яке було заплановане на 14:30, не відбулося через недопуск працівниками Управління державної охорони України Голови КСУ О. Тупицького до приміщення суду для участі в спеціальному пленарному засіданні”, – розповіли у Конституційному суді.

Олександр Тупицький видав розпорядження про скликання спеціального пленарного засідання Конституційного суду 9 березня.

На ньому планували розглянути звернення слідчого Державного бюро розслідувань А. Яблонського у справі розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках.

Нагадаємо, раніше Верховний суд не дав хід позову про відсторонення голови КСУ Тупицького.

26 лютого Зеленський ще на місяць відсторонив від посади голову КСУ Тупицького.

12 березня стало відомо про черговий скандал у КСУ: судді призначали помічниками родичів колег, зарплати помічників суддів сягають 450 тисяч гривень на рік.

Конституційний суд Олександр Тупицький засідання охорона КСУ

На Харківщині посилять карантин і обмежать роботу транспорту - ОДА
17 березня 2021, 15:00
Кабмін погодив призначення заступників голів п'яти ОДА
17 березня 2021, 13:59
У "Слузі народу" відреагували на скандальні висловлювання Арестовича, назвавши їх "свинством"
17 березня 2021, 09:44
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Вибори на трьох: як зняття Звіробій змінило ситуацію на 87-му окрузі
Туризм і сексизм. Чим запам’ятався голова Миколаївської ОДА Кім за перші сто днів роботи
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Віталій Бала
Михайло Басараб
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram