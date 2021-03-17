Тупицький не зміг провести спеціальне засідання КСУ, яке сам скликав

Його не впустили до приміщення Конституційного суду працівники державної охорони

Його не впустили до приміщення Конституційного суду працівники державної охорони

Фото: із відкритих джерел

Спеціальне пленарне засідання, яке на 17 березня скликав відсторонений голова Конституційного суду Олександр Тупицький, не відбулося.

Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на пресслужбу КСУ, передає RegioNews.

Проведення спеціального пленарного засідання КСУ, яке було заплановане на 14:30, не відбулося через недопуск працівниками Управління державної охорони України Голови КСУ О. Тупицького до приміщення суду для участі в спеціальному пленарному засіданні”, – розповіли у Конституційному суді.

Олександр Тупицький видав розпорядження про скликання спеціального пленарного засідання Конституційного суду 9 березня.

На ньому планували розглянути звернення слідчого Державного бюро розслідувань А. Яблонського у справі розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках.

Нагадаємо, раніше Верховний суд не дав хід позову про відсторонення голови КСУ Тупицького.

26 лютого Зеленський ще на місяць відсторонив від посади голову КСУ Тупицького.

12 березня стало відомо про черговий скандал у КСУ: судді призначали помічниками родичів колег, зарплати помічників суддів сягають 450 тисяч гривень на рік.