Верховный суд не дал ход иску об отстранении главы КСУ Тупицкого

Истец обратился в суд 26 февраля 2021 года, однако срок обжалования указа президента закончился 29 января 2021 года

Истец обратился в суд 26 февраля 2021 года, однако срок обжалования указа президента закончился 29 января 2021 года

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Верховный суд не дал ход иску, которым оспаривается указ президента об отстранении Александра Тупицкого с должности главы Конституционного суда.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Верховного суда, передает RegioNews.

"Кассационный суд в составе Верховного Суда оставил без движения исковое заявление, в котором истец во второй раз оспаривает Указ Президента Украины от 29 декабря 2020 № 607/2020 "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины" с момента его принятия", — сказано в сообщении.

В постановлении ВС указывается, что "для обращения в суд по делам о принятии граждан на публичную службу, ее прохождения, увольнения с публичной службы устанавливается месячный срок, который является специальным для такой категории дел".

Отмечается, что истец обратился в суд 26 февраля 2021 года, однако срок обжалования указа президента закончился 29 января 2021 года.

"Поскольку исковое заявление подано с пропуском срока, КАС ВС постановил оставить его без движения и предоставить истцу срок со дня вручения копии постановления для устранения недостатков искового заявления путем предоставления в суд заявления о восстановлении срока обжалования и доказательств уважительности причин его пропуска", — говорится в сообщении.

КАС ВС оставил без движения иск, которым обжаловано во второй раз Указ Президента Украины об отстранении от должности судьи... Posted by Верховный Суд on Wednesday, March 3, 2021

Напомним, 26 февраля Зеленский еще на месяц отстранил от должности главу КСУ Тупицкого.