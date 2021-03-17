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17 марта 2021, 09:44 49

В "Слуге народа" отреагировали на скандальные высказывания Арестовича, назвав их "свинством"

17 марта 2021, 09:44 49
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Депутат не взяла бы его работать главой украинской делегации
Депутат не взяла бы его работать главой украинской делегации
Фото: из открытых источников
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Заместительница главы фракции "Слуга народа", народный депутат Евгения Кравчук назвала поведение представителя украинской делегации Трехсторонней контактной группы Алексея Арестовича недопустимым и просто "свинством". Он ранее нахамил человеку, который попросил его писать на украинском относительно заседаний ТКГ.

Об этом она заявила в эфире программы "Мокрик По Живому" на hromadske, передает RegioNews.

Я считаю, то, что сделал Арестович - это недопустимо, свинство... Такое поведение точно лишь дискредитирует его как человека, который имел бы доносить информацию о ходе переговоров", - подчеркнула она.

Она добавила, что руководству фракции необходимо поднять эту тему и пригласить его на заседание.

Я думаю, что нам - руководству фракции - стоит поднять эту тему и пригласить его на заседание фракции. Потому что до него и раньше были вопросы", - сказала Кравчук.

Напомним, ранее народный депутат Кравчук пояснила почему "слуги" выступали на каналах Медведчука".

ТКГ Слуга народа заседание скандал алексей арестович

 
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