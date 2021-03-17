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Кабмин согласовал назначение заместителей глав пяти ОГА
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17 марта 2021, 13:59 131

Кабмин согласовал назначение заместителей глав пяти ОГА

17 марта 2021, 13:59 131
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Соответствующее решение было принято на заседании правительства
Соответствующее решение было принято на заседании правительства
Фото: из открытых источников
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В среду, 17 марта, во время заседания Кабинет Министров принял ряд кадровых решений, в частности, были согласованы кандидатуры заместителей глав областных государственных администраций.

Об этом в Facebook сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан, передает RegioNews.

Так, Кабинет согласовал назначение:

  • Богачева Романа Михайловича - заместителем председателя Сумской ОГА.
  • Гапулы Михаила Викторовича - заместителем председателя Тернопольской ОГА.
  • Харнама Михаила Владимировича - заместителем председателя Харьковской ОГА.
  • Шибаева Андрея Леонидовича - заместителем председателя Херсонской ОГА.
  • Якименко Николая Николаевича - заместителем председателя Херсонской ОГА.
  • Мунтяна Артура Ивановича - заместителем председателя Черновицкой ОГА.

Напомним, ранее Кабмин согласовал кандидатуры заместителей председателей Одесской, Харьковской и Черниговской ОГА.

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