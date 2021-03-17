Кабмин согласовал назначение заместителей глав пяти ОГА
Соответствующее решение было принято на заседании правительства
Соответствующее решение было принято на заседании правительства
В среду, 17 марта, во время заседания Кабинет Министров принял ряд кадровых решений, в частности, были согласованы кандидатуры заместителей глав областных государственных администраций.
Об этом в Facebook сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан, передает RegioNews.
Так, Кабинет согласовал назначение:
- Богачева Романа Михайловича - заместителем председателя Сумской ОГА.
- Гапулы Михаила Викторовича - заместителем председателя Тернопольской ОГА.
- Харнама Михаила Владимировича - заместителем председателя Харьковской ОГА.
- Шибаева Андрея Леонидовича - заместителем председателя Херсонской ОГА.
- Якименко Николая Николаевича - заместителем председателя Херсонской ОГА.
- Мунтяна Артура Ивановича - заместителем председателя Черновицкой ОГА.
Напомним, ранее Кабмин согласовал кандидатуры заместителей председателей Одесской, Харьковской и Черниговской ОГА.
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