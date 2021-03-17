На Харьковщине усилят карантин и ограничат работу транспорта - ОГА

За прошедшие сутки в области обнаружили 750 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в области обнаружили 750 новых случаев COVID-19

Фото: kharkivoda.gov.ua

В Харьковской области будут введены более строгие карантинные ограничения, поскольку на территории региона растет количество больных коронавирусом.

Об этом во время заседания рабочей группы по противодействию COVID-19 заявил заместитель главы Харьковской ОГА Михаил Черняк, передает RegioNews.

По его словам, жители области должны быть готовы к возможным ограничениям в работе транспорта и переходу учебных заведений на дистанционное обучение.

Он добавил, что ограничения позже рассмотрит областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Мы должны выработать профессиональные рекомендации и алгоритмы, которые помогут правильной организации карантина. Мы должны уже сейчас призывать людей ответственно относиться к собственному здоровью, не пренебрегать индивидуальными средствами защиты и не бояться, и присоединяться к кампании вакцинации", - сказал Черняк.

Также чиновники обсудили вопрос развертывания большего количества коек и обеспечения учреждений необходимым количеством кислорода и кислородных трасс.

ОГА планирует привлечь дополнительное количество младшего и среднего персонала к работе в "ковидных" отделениях на контрактной основе.

Напомним, Львов переходит на усиленный карантин, мэр города считает, что это единственная возможность оборвать цепочку заболевания.