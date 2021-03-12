Очередной скандал в КСУ: судьи назначали помощниками родственников коллег

Зарплаты помощников судей достигают 450 тысяч гривен на год

Зарплаты помощников судей достигают 450 тысяч гривен на год

Фото: из открытых источников

Судьи Конституционного суда устроили на должности в КСУ жен и других родственников судей на должности помощников и научных консультантов с высокими зарплатами.

Как передает RegioNews, об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

В частности, дочь действующего судьи КСУ Александра Касминина Юлия с декабря 2018 года работает помощницей у судьи Александра Литвинова. В 2020 году она заработала на этом посту до 400 тысяч гривен.

В свою очередь Касминин взял в помощницы Ольгу Шапталу, невестку экс-главы КСУ Натальи Шапталы. Сейчас, по информации КСУ, Ольга Шаптала находится в отпуске по уходу за ребенком.

Супруга бывшего судьи КСУ Михаила Гультая Тамара Федоренко работает помощницей судьи Виктора Кривенко. За прошлый год ей было начислено около 450 тысяч гривен заработной платы.

Как говорится в расследовании, помощники судей КСУ назначаются вне конкурса, по заявлению самого судьи. Судья Литвинов не стал отвечать на вопрос, просил ли его коллега Касминин трудоустроить его дочь. Сам Касминин в комментарии журналистам заявил, что его дочь стала помощницей судьи "в соответствии с законом о Конституционном суде".

Напомним, 2 марта глава НАПК направил в суд протоколы на Тупицкого, они касаются конфликта интересов и намеренного неуказания в декларации земельного участка.