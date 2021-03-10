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10 марта 2021, 12:01 2334

В МИД ответили послу Израиля в отношении стадиона имени Шухевича

10 марта 2021, 12:01 2334
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Дипломаты отмечают, что дискуссии должны проходить на уровне историков
Дипломаты отмечают, что дискуссии должны проходить на уровне историков
Фото из открытых источников
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В МИД отреагировали на требование посла Израиля отменить переименование в Тернополе стадиона им. Романа Шухевича.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко прокомментировал заявление посла Израиля в Twitter, передает RegioNews.

Сохранение национальной памяти'памяти украинского народа остается одним из приоритетов государственной политики Украины, и дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков, подчеркнул Николенко.

Так он отреагировал на сообщения, что посол Израиля Джоэль Лион выступил с требованием отменить решение о переименовании тернопольского стадиона в честь Романа Шухевича.

Сохранение национальной памяти'памяти украинского народа остается одним из приоритетов государственной политики Украины. Дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков. Вместо этого дипломатам следует работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между народами, а не наоборот, - отметил Николенко.

Как сообщалось, вчера посол Израиля требовал отменить переименование тернопольского стадиона в честь Шухевича. Джоэль Лион осудил это решение Тернопольского горсовета.

МИД Тернополь горсовет переименование посол

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