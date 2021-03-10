В МИД ответили послу Израиля в отношении стадиона имени Шухевича

Дипломаты отмечают, что дискуссии должны проходить на уровне историков

Дипломаты отмечают, что дискуссии должны проходить на уровне историков

Фото из открытых источников

В МИД отреагировали на требование посла Израиля отменить переименование в Тернополе стадиона им. Романа Шухевича.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко прокомментировал заявление посла Израиля в Twitter, передает RegioNews.

Сохранение национальной памяти'памяти украинского народа остается одним из приоритетов государственной политики Украины, и дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков, подчеркнул Николенко.

Так он отреагировал на сообщения, что посол Израиля Джоэль Лион выступил с требованием отменить решение о переименовании тернопольского стадиона в честь Романа Шухевича.

Сохранение национальной памяти'памяти украинского народа остается одним из приоритетов государственной политики Украины. Дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков. Вместо этого дипломатам следует работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между народами, а не наоборот, - отметил Николенко.

Збереження національної пам'яті українського народу залишається одним з пріоритетів державної політики України. Дискусії у цій сфері мають проходити на рівні істориків. Натомість дипломатам слід працювати над зміцненням відносин дружби і взаємної поваги між народами, а не навпаки https://t.co/6VowQQUOiS — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 10, 2021

Как сообщалось, вчера посол Израиля требовал отменить переименование тернопольского стадиона в честь Шухевича. Джоэль Лион осудил это решение Тернопольского горсовета.