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15 марта 2021, 15:46 72

Во Львове из-за вспышки COVID-19 школы ушли на дистанционку

15 марта 2021, 15:46 72
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Речь идет об учащихся 5-11 классов
Речь идет об учащихся 5-11 классов
Рixabay
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Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Львов находится в полушаге от "красной зоны" адаптивного карантина. В связи с этим в городе начинается первый этап локдауна - учеников 5-11 классов переводят на дистанционное обучение.

Об этом заявил мэр Андрей Садовой, передает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.

По его словам, многие страны Европы на сегодня переходят на жесткий локдаун. Кроме того, ограничения "красной зоны" уже действуют в четырех областях Украины.

"Вчера стало известно, что в харьковских больницах некуда класть больных. Во Львове пока есть места в медицинских учреждениях, но если раньше в течение дня в коммунальные больницы поступало в среднем +30 новых больных, то сейчас таких уже более 40. Поэтому, чтобы вот-вот не перейти в "красную зону", мы уже сегодня делаем первый шаг: с завтра дети 5-11 классов будут учиться дистанционно", - отметил Садовой.

Соответственно, 1-4 классы продолжат ходить в школу. Он также отметил, что город находится в полушаге от "красной зоны", которая означает жесткие ограничения, вплоть до закрытия магазинов и рынков.

Напомним, в Минздраве опровергают начало третьей волны COVID-19 в Украине.

коронавирус Украина карантин школа Львов

 
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