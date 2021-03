Посол Израиля требует отменить переименование тернопольского стадиона в честь Шухевича

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Twitter Джоэля Лиона, передает RegioNews.

5 марта на сессии Тернопольского городского совета приняли решение о присвоении названия городском стадиона "Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича".

We strongly condemn the decision of #Ternopil city council to name the City Stadium after the infamous Hauptman of the #SS Schutzmannschaft 201 Roman #Shukhevych and demand the immediate cancellation of this decision. @MFA_Ukraine @ternopil_rada @APUkraine pic.twitter.com/c7q2HRDSGl