Посол Израиля требует отменить переименование тернопольского стадиона в честь Шухевича

Джоэль Лион осудил это решение Тернопольского горсовета

Джоэль Лион осудил это решение Тернопольского горсовета

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Решение Тернопольского городского совета о присвоении стадиону имени Героя Украины главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича осудил посол Израиля в Украине Джоэль Лион.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Twitter Джоэля Лиона, передает RegioNews.

Мы решительно осуждаем решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя печально известного Гауптмана #SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича и требуем немедленной отмены этого решения, написал посол.

5 марта на сессии Тернопольского городского совета приняли решение о присвоении названия городском стадиона "Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича".

We strongly condemn the decision of #Ternopil city council to name the City Stadium after the infamous Hauptman of the #SS Schutzmannschaft 201 Roman #Shukhevych and demand the immediate cancellation of this decision. @MFA_Ukraine @ternopil_rada @APUkraine pic.twitter.com/c7q2HRDSGl — Joel Lion (@ambassadorlion) March 9, 2021

Ранее сообщалось, что в тот же день, 5 марта депутаты Тернопольского горсовета требовали от властей не вмешиваться в закон о языке. Направили обращение.