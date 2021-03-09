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09 марта 2021, 17:16 10

Посол Израиля требует отменить переименование тернопольского стадиона в честь Шухевича

09 марта 2021, 17:16 10
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Джоэль Лион осудил это решение Тернопольского горсовета
Джоэль Лион осудил это решение Тернопольского горсовета
Фото из открытых источников
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Решение Тернопольского городского совета о присвоении стадиону имени Героя Украины главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича осудил посол Израиля в Украине Джоэль Лион.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Twitter Джоэля Лиона, передает RegioNews.

Мы решительно осуждаем решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя печально известного Гауптмана #SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича и требуем немедленной отмены этого решения, написал посол.

5 марта на сессии Тернопольского городского совета приняли решение о присвоении названия городском стадиона "Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича".

Ранее сообщалось, что в тот же день, 5 марта депутаты Тернопольского горсовета требовали от властей не вмешиваться в закон о языке. Направили обращение.

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