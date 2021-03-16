Во Львове развернут дополнительные госпитали для COVID-пациентов - Садовый

На первом этапе власти города планируют развернуть дополнительные 366 коек

На первом этапе власти города планируют развернуть дополнительные 366 коек

Фото: из открытых источников

Городские власти Львова в связи со стремительным распространением коронавируса приняли решение о развертывании дополнительных госпиталей.

Об этом в Facebook рассказал мэр Львова Андрей Садовый, передает RegioNews.

По его словам, за прошедшие сутки в городе госпитализировали 79 человек, 46 человек выписали из больничных заведений. На лечении находятся 652 больных, большинство из которых нуждаются в обеспечении кислородом.

Такую динамику мы наблюдаем уже вторую неделю. С каждым днем ​​количество тяжелых больных увеличивается, а запас коек уменьшается. И это происходит очень быстро", - рассказал мэр.

Андрей Садовый добавил, что 16 марта городская комиссия по чрезвычайным ситуациям соберется на заседание для утверждения количества и мест расположения дополнительных госпиталей, которые будут развернуты на базе поликлиник Львова.

На первом этапе планируем привлечь 366 коек: амбулаторное отделение, которое находится в 8-й больнице - 36 коек; 2-е поликлиническое отделение на ул. Мазепы - 150 коек; 4 поликлиника на ул. Красной Калины - 60 коек; 2-я поликлиника на ул. Симоненко - 70 коек; 10-клиническая больница на ул. Бой-Желенского - 50 коек", - написал мэр.

Напомним, 15 марта во Львове из-за вспышки COVID-19 школы ушли на дистанционку.