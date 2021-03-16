В Раде зарегистрировали новый закон об увольнении директора НАБУ Сытника

Его могут уволить в ближайшее время, проект закона уже прорабатывается в комитете парламента

Его могут уволить в ближайшее время, проект закона уже прорабатывается в комитете парламента

Фото: Facebook

В Верховной Раде Кабмин зарегистрировал новую версию проекта закона №5070, который предусматривает увольнение с должности директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Об этом сообщает "Центр противодействия коррупции", аппарат Верховной Рады, передает RegioNews. На сайте Рады указано, что правительство вчера, 15 марта отозвало предварительную версию законопроекта и подало новую. Согласно тексту нового проекта закона, полномочия Артема Сытника прекращаются во исполнение решения Конституционного суда. Также предлагается изменить статус НАБУ на центральный орган исполнительной власти со специальным статусом. В документе предлагается, чтобы директора НАБУ простым большинством выбирала конкурсная комиссия из 6 человек (3 члена от СНБО и 3 от Кабмина по предложению международных организаций). Как заявляют в "Центре противодействия коррупции", новая версия законопроекта предусматривает политическое увольнение директора НАБУ, и любого следующего директора ведомства можно будет уволить парламентским большинством. Напомним, ранее сообщалось, что 15 февраля законопроект об увольнении Сытника внесли в Раду.

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