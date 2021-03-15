Минюст подал апелляцию на отмену новой редакции украинского правописания

Оспаривает решение ОАСК, которым постановление КМУ об утверждении нового правописания было признано недействительным

Оспаривает решение ОАСК, которым постановление КМУ об утверждении нового правописания было признано недействительным

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Министерство юстиции Украины в пятницу, 12 марта, подало апелляционную жалобу в Шестой апелляционный административный суд по делу о признании противоправным и недействительным постановления правительства, которым было утверждено украинское правописание в новой редакции.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Украины.

Представляя интересы правительства, мы считаем незаконным соответствующее решение ОАСК и начали процедуру его обжалования в апелляционной инстанции..., - приводит слова заместителя министра юстиции Валерии Коломиец пресс-служба.

По ее словам, истцы в этом деле не привели никаких доказательств того, что указанным постановлением правительства были нарушены их права, свободы и интересы.

Как сообщалось еще 28 января, Кабмин предупредил, что будет обжаловать решение ОАСК об отмене нового правописания. В Минюсте решение служителей Фемиды назвали незаконным.