Минюст подал апелляцию на отмену новой редакции украинского правописания
Министерство юстиции Украины в пятницу, 12 марта, подало апелляционную жалобу в Шестой апелляционный административный суд по делу о признании противоправным и недействительным постановления правительства, которым было утверждено украинское правописание в новой редакции.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Украины.
Представляя интересы правительства, мы считаем незаконным соответствующее решение ОАСК и начали процедуру его обжалования в апелляционной инстанции..., - приводит слова заместителя министра юстиции Валерии Коломиец пресс-служба.
По ее словам, истцы в этом деле не привели никаких доказательств того, что указанным постановлением правительства были нарушены их права, свободы и интересы.
Как сообщалось еще 28 января, Кабмин предупредил, что будет обжаловать решение ОАСК об отмене нового правописания. В Минюсте решение служителей Фемиды назвали незаконным.