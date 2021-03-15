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15 марта 2021, 19:21 2

Минюст подал апелляцию на отмену новой редакции украинского правописания

15 марта 2021, 19:21 2
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Оспаривает решение ОАСК, которым постановление КМУ об утверждении нового правописания было признано недействительным
Оспаривает решение ОАСК, которым постановление КМУ об утверждении нового правописания было признано недействительным
Фото из открытых источников
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Министерство юстиции Украины в пятницу, 12 марта, подало апелляционную жалобу в Шестой апелляционный административный суд по делу о признании противоправным и недействительным постановления правительства, которым было утверждено украинское правописание в новой редакции.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Украины.

Представляя интересы правительства, мы считаем незаконным соответствующее решение ОАСК и начали процедуру его обжалования в апелляционной инстанции..., - приводит слова заместителя министра юстиции Валерии Коломиец пресс-служба.

По ее словам, истцы в этом деле не привели никаких доказательств того, что указанным постановлением правительства были нарушены их права, свободы и интересы.

Как сообщалось еще 28 января, Кабмин предупредил, что будет обжаловать решение ОАСК об отмене нового правописания. В Минюсте решение служителей Фемиды назвали незаконным.

суд апелляция Минюст правописание Кабмин Постановление

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