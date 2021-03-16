В Раді зареєстрували новий закон про звільнення директора НАБУ Ситника

Його можуть звільнити найближчим часом, проєкт закону вже опрацьовується у комітеті парламенту

Його можуть звільнити найближчим часом, проєкт закону вже опрацьовується у комітеті парламенту

Фото: Facebook

У Верховній Раді Кабмін зареєстрував нову версію проєкту закону №5070, який передбачає звільнення з посади директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

Про це повідомляє "Центр протидії корупції”, апарат Верховної Ради, передає RegioNews.

На сайті Ради вказано, що уряд вчора, 15 березня відкликав попередню версію законопроєкту та подав нову.

Згідно з текстом нового проєкту закону, повноваження Артема Ситника припиняються на виконання рішення Конституційного суду. Також пропонується змінити статус НАБУ на центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом.

У документі пропонується, щоб директора НАБУ простою більшістю обирала конкурсна комісія з 6 осіб (3 члени від РНБО та 3 від Кабміну за пропозицією міжнародних організацій).

Як заявляють у "Центрі протидії корупції”, нова версія законопроекту передбачає політичне звільнення директора НАБУ, і будь-якого наступного директора відомства можна буде звільнити парламентською більшістю.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 15 лютого законопроєкт про звільнення Ситника внесли в Раду.