В Украине хотят ввести новый вид пенсий

Верховной Раде рекомендуют рассмотреть соответствующий законопроект

Верховной Раде рекомендуют рассмотреть соответствующий законопроект

Рixabay

В Украине может появиться новый вид пенсий. Верховной Раде рекомендуют рассмотреть соответствующий законопроект №3002.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР, пишет RegioNews.

Такую рекомендацию дал комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Соответствующий проект предлагает устанавливать пенсии за особые заслуги гражданам, награжденным почетной грамотой ВР или грамотой Верховной Рады Украины.

"Народные депутаты согласились с предложенной инициативой о необходимости поднятия статуса награды Верховной Рады, однако, при этом выразили различные мнения по поводу того, какой должна быть денежная выплата к награде: пожизненная или одноразовая", - говорится в сообщении.

Члены комитета также высказались о необходимости выработки механизма лишения награды в случае наличия уголовного дела. Сейчас он отсутствует.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде рассмотреть его на пленарном заседании", - указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинцам обещают ввести накопительные пенсии и передавать их по наследству.