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15 марта 2021, 21:01 3

Фракция "Слуги народа" поддержала план разблокировать приватизацию в ВР 16 марта

15 марта 2021, 21:01 3
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В этом году планируется выставить на продажу бывший завод "Большевик" в Киеве, "Президент-отель", облэнерго и др.
В этом году планируется выставить на продажу бывший завод "Большевик" в Киеве, "Президент-отель", облэнерго и др.
Фото из открытых источников
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Верховная Рада во вторник может разблокировать процесс большой приватизации и принять в целом законопроект №4543.

Об этом заявила заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа (фракция "Слуга народа") по итогам рассмотрения этого вопроса на заседании фракции в понедельник, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Вопрос довольно срочный. Поэтому было принято решение... чтобы разблокировать большую приватизацию, - сказала она на брифинге.

Пидласа напомнила, что в госбюджете на 2021 год предусмотрено 12 млрд грн поступлений от приватизации: 3 млрд грн - от малой приватизации и 9 млрд грн от большой приватизации. Депутат напомнила, что большая приватизация предполагает объекты балансовой стоимостью свыше 250 млн грн.

Представительница "Слуги народа" отметила, что есть "предохранители", которые не дадут возможности злоупотреблять процессом приватизации.

Объекты подаются на приватизацию по решению Кабинета Министров, а большие объекты готовят на приватизацию инвестиционные советники, в частности Кабмин утверждает стартовую цену, - сказала народный депутат.

Она добавила, что объекты, приватизация которых запрещена, перечислены в ст.4 закона "О приватизации".

Там очень большой перечень... и метрополитен, и атомные электростанции, и леса, и недра, то есть все стратегические активы у нас фактически запрещено приватизировать, - сказала Пидласа.

Депутат сообщила, что во вторник народные депутаты будут рассматривать "еще один предохранитель" - законопроект №4020 о списке запрещенных к приватизации предприятий и предприятий, в которых запрещено отчуждать контрольный пакет акций (50% + 1 акция).

Среди объектов, которые в этом году планируется выставить на продажу, Пидласа назвала бывший завод "Большевик" в Киеве, "Президент-отель", Объединённую горно-химическую компанию, облэнерго, "Украгролизинг".

Как сообщалось ранее, 22 января Шмыгаль анонсировал возобновление большой приватизации. Премьер заявил об этом во время публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии-2030.

Слуга народа фракция приватизация законопроект голосование

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