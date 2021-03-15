Комитет Рады уже в среду рассмотрит вопрос о назначении выборов мэра Харькова - Качура
Заместитель главы комитета по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления, нардеп от "Слуги народа" Александр Качура сообщил, что в среду 17 марта комитет рассмотрит вопрос о назначении выборов мэра Харькова.
Об этом он написал в своем Telegram, передает RegioNews.
В среду комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления первым рассмотрит вопрос о назначении выборов мэра Харькова. Все необходимые документы ВР получила. Препятствий не вижу", - сообщил Качура.
Напомним, 25 января в Раде заявили о нехватке документов для назначения голосования за выбори мэра Харькова. Для рассмотрения вопроса необходимы еще два документа, которые не подали в Харьковской мэрии.
29 января Терехов заявил, что направил документы согласно закону, он ожидает письменный запрос от комитета Верховной Рады, где будут указаны все необходимые документы.
2 февраля Комитет Рады направил Терехову письмо по поводу внеочередных выборов мэра Харькова. Городской совет Харькова просят прислать заверенную надлежащим образом копию решения о принятии к сведению факта смерти Геннадия Кернеса.
24 февраля Харьковский горсовет прекратил полномочия Кернеса.
3 марта Рада получила необходимые документы и сможет назначить выборы мэра Харькова.