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Комитет Рады уже в среду рассмотрит вопрос о назначении выборов мэра Харькова - Качура
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15 марта 2021, 13:22 107

Комитет Рады уже в среду рассмотрит вопрос о назначении выборов мэра Харькова - Качура

15 марта 2021, 13:22 107
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Все необходимые документы Рада получила
Все необходимые документы Рада получила
Фото: из открытых источников
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Заместитель главы комитета по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления, нардеп от "Слуги народа" Александр Качура сообщил, что в среду 17 марта комитет рассмотрит вопрос о назначении выборов мэра Харькова.

Об этом он написал в своем Telegram, передает RegioNews.

В среду комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления первым рассмотрит вопрос о назначении выборов мэра Харькова. Все необходимые документы ВР получила. Препятствий не вижу", - сообщил Качура.

Напомним, 25 января в Раде заявили о нехватке документов для назначения голосования за выбори мэра Харькова. Для рассмотрения вопроса необходимы еще два документа, которые не подали в Харьковской мэрии.

29 января Терехов заявил, что направил документы согласно закону, он ожидает письменный запрос от комитета Верховной Рады, где будут указаны все необходимые документы.

2 февраля Комитет Рады направил Терехову письмо по поводу внеочередных выборов мэра Харькова. Городской совет Харькова просят прислать заверенную надлежащим образом копию решения о принятии к сведению факта смерти Геннадия Кернеса.

24 февраля Харьковский горсовет прекратил полномочия Кернеса.

3 марта Рада получила необходимые документы и сможет назначить выборы мэра Харькова.

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