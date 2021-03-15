Комітет Ради вже в середу розгляне питання про призначення виборів мера Харкова - Качура

Всі необхідні документи Рада отримала

Всі необхідні документи Рада отримала

Фото: з відкритих джерел

Заступник голови комітету з питань організації державної влади і місцевого самоврядування, нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура повідомив, що в середу 17 березня комітет розгляне питання про призначення виборів мера Харкова.

Про це він написав у своєму Telegram, передає RegioNews.

У середу комітет з питань організації державної влади і місцевого самоврядування першим розгляне питання про призначення виборів мера Харкова. Всі необхідні документи ВР отримала. Перешкод не бачу", - повідомив Качура.

Нагадаємо, 25 січня в Раді заявили про брак документів для призначення голосування за вибори мера Харкова. Для розгляду питання необхідні ще два документа, які не подали в Харківській мерії.

29 січня Терехов заявив, що надіслав документи згідно закону, він очікує на письмовий запит від комітету Верховної Ради, де будуть вказані всі необхідні документи.

2 лютого Комітет Ради направив Терехову листа з приводу позачергових виборів мера Харкова. Міську раду Харкова просять надіслати завірену належним чином копію рішення про взяття до відома факту смерті Геннадія Кернеса.

24 лютого Харківська міськрада припинила повноваження Кернеса.

3 березня Рада отримала необхідні документи і зможе призначити вибори мера Харкова.