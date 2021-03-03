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03 марта 2021, 20:53 55

Рада получила необходимые документы и сможет назначить выборы мэра Харькова

03 марта 2021, 20:53 55
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Их направила мэрия Харькова после прекращения полномочий Геннадия Кернеса
Их направила мэрия Харькова после прекращения полномочий Геннадия Кернеса
Фото: из открытых источников
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Верховная Рада Украины получила от Харьковского городского совета все необходимые документы для назначения внеочередных выборов городского головы.

Об этом в Telegram сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура, передает RegioNews.

По его словам, в течение трех месяцев Рада должна определить дату и назначить внеочередные выборы мэра города.

Харьковские власти все-таки предоставили необходимые документы для назначения внеочередных выборов мэра города. У Рады теперь есть 90 дней, чтобы принять решение", - написал нардеп.

Он добавил, что вопрос назначения выборов в Харькове планируют вынести на заседание комитета Верховной Рады по вопросам государственной власти и местного самоуправления.

Напомним, 25 января в Раде заявили о нехватке документов для назначения голосования за выбори мэра Харькова. Для рассмотрения вопроса необходимы еще два документа, которые не подали в Харьковской мэрии.

29 января Терехов заявил, что направил документы согласно закону, он ожидает письменный запрос от комитета Верховной Рады, где будут указаны все необходимые документы.

2 февраля Комитет Рады направил Терехову письмо по поводу внеочередных выборов мэра Харькова. Городской совет Харькова просят прислать заверенную надлежащим образом копию решения о принятии к сведению факта смерти Геннадия Кернеса.

24 февраля Харьковский горсовет прекратил полномочия Кернеса.

Верховная Рада Харьков мэр Геннадий Кернес выборы горсовет

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