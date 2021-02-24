Харьковский горсовет прекратил полномочия Кернеса
Харьковский городской совет на сессии в среду принял решение о досрочном прекращении полномочий городского головы Геннадия Кернеса.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию сессии Харьковского горсовета.
Принять к сведению факт смерти харьковского городского головы Кернеса Геннадия Адольфовича 16 декабря 2020 года, в связи с чем считать досрочно прекращенными со дня смерти полномочия харьковского городского головы, - говорится в решении.
В документе также указано, что копию решения секретарь горсовета Игорь Терехов должен направить в Верховную Раду.
За решение проголосовали 83 депутата, против - 0, воздержались - 0.
Как сообщалось, 23 декабря в Харькове похоронили Кернеса.
Уже 1 января секретарь горсовета Харькова просил парламент назначить перевыборы мэра.