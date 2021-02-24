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24 февраля 2021, 11:38 8

Харьковский горсовет прекратил полномочия Кернеса

24 февраля 2021, 11:38 8
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Приняли к сведению факт его смерти
Приняли к сведению факт его смерти
Фото из открытых источников
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Харьковский городской совет на сессии в среду принял решение о досрочном прекращении полномочий городского головы Геннадия Кернеса.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию сессии Харьковского горсовета.

Принять к сведению факт смерти харьковского городского головы Кернеса Геннадия Адольфовича 16 декабря 2020 года, в связи с чем считать досрочно прекращенными со дня смерти полномочия харьковского городского головы, - говорится в решении.

В документе также указано, что копию решения секретарь горсовета Игорь Терехов должен направить в Верховную Раду.

За решение проголосовали 83 депутата, против - 0, воздержались - 0.

Как сообщалось, 23 декабря в Харькове похоронили Кернеса.

Уже 1 января секретарь горсовета Харькова просил парламент назначить перевыборы мэра.

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