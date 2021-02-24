Харьковский горсовет прекратил полномочия Кернеса

22 февраля 2021

Мэр "в шоколаде": как черниговскому городскому голове Атрошенко живется при "зеленых"

Одним из главных жизненных кредо черниговского градоначальника является принцип, что «если ты ходишь ровно - то хоть со злодеем, хоть с президентом». И это определенным образом объясняет, почему и при...