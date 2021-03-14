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14 марта 2021, 18:23 671

В Кабмине анонсировали строительство первого в Украине автобана

14 марта 2021, 18:23 671
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Он будет построен на территории Львовской и Ровенской областей
Он будет построен на территории Львовской и Ровенской областей
Фото: из открытых источников
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В Украине в ближайшее время может начаться строительство первого концессионного автобана Краковец-Броды-Ровно.

Об этом в Facebook сообщил глава правительства Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

По его словам, на протяжении 30 лет независимости в Украине не было построено ни одного автобана.

На этой неделе Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") подписало меморандум, который позволит Госагентству в ближайшее время объявить открытый конкурс для отбора частного инвестора для реализации первого в Украине концессионного автобана", - рассказал Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что также "Укравтодор" проведет открытый тендер в рамках сотрудничества с ЕБРР и ЕИБ по строительству участка Северной объездной дороги Львова, которая образует вместе с новым автобаном транспортный коридор с Евросоюзом.

Напомним, Зеленский подписал закон об ужесточении штрафов для водителей: что предусматривает документ.

Читайте также: Год правительства Шмыгаля: Зеленский не смог переложить на Кабмин вину за свои провалы .

Кабмин строительство заявление дороги Денис Шмыгаль

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