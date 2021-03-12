Зеленский подписал закон об ужесточении штрафов для водителей: что предусматривает документ

Законом также ужесточаются штрафы для пешеходов

Законом также ужесточаются штрафы для пешеходов

Офис президента

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, пишет RegioNews.

Согласно закону, если водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, ему будет грозить штраф в размере 17 тысяч грн (до этого штраф составлял 10,2 тысячи) с лишением водительских прав на год.

За повторное нарушение в течение года уже грозит штраф в размере 34 тысячи гривен с лишением права управления транспортными средствами на срок три года с платным изъятием авто или без такового.

За ДТП в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, в результате которого потерпевший получил травмы средней тяжести, будут лишать свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.

Такие же действия будут наказывать лишением свободы на срок до 3 до 8 лет (лишение прав от 5 до 8 лет) в случае, если пострадавший получил тяжелые травмы.

Если потерпевший погиб, виновнику в состоянии опьянения грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением прав на срок от 5 до 10 лет. Если жертв несколько - это будут наказывать лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением прав на срок от 7 до 10 лет.

Минимальный штраф повысили до 510 гривен. Такое наказание предусмотрено за:

непристегнутый ремень;

отсутствие шлема у мотоциклиста;

неосвещенный номерной знак;

разговор по телефону за рулем без гарнитуры;

нарушение правил проезда перекрестков, остановок, проезд на запрещающий сигнал светофора, правил обгона.

За бегство с места ДТП штраф составит 3,4 тысячи гривен. Такое же наказание будет за превышение скорости в населенных пунктах более чем на 50 км/ч.

Пешеходов, которые переходят дорогу в неположенном месте, будут наказывать штрафом в 255 грн. При этом ранее размер штрафа составлял лишь 51 гривну. За нарушение ПДД велосипедисты должны будут заплатить штраф в размере 340 грн. За эти же нарушения, совершенные в нетрезвом виде - 680 грн, за создание аварийной ситуации - 850 грн.

Напомним, 16 февраля Рада приняла закон об увеличении штрафов для водителей и пешеходов.