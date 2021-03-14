Исключение Дубинского из "Слуги народа" рассмотрят в ближайшее время - Корниенко

14 марта конференция Киевской областной организации партии решила, что Дубинский больше не является ее председателем

14 марта конференция Киевской областной организации партии решила, что Дубинский больше не является ее председателем

Фото: из открытых источников

Правящая партия "Слуга народа" в ближайшее время рассмотрит вопрос исключения из своих рядов народного депутата Александра Дубинского, которого из-за санкций США исключили из фракции, а также уволили с должности главы Киевской областной ячейки.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает RegioNews.

Он отметил, что по новой редакции устава партии, ее председатель по собственной инициативе или по представлению структурных подразделений может принимать решение об исключении того или иного члена политсилы.

Александр Корниенко объяснил, что основанием для такого решения могут быть непризнание или невыполнение членом партии ее программы и устава, невыполнение уставных обязанностей, решений и распоряжений вышестоящих руководящих органов партии, членство в другой партии, а также совершение действий, которые дискредитируют партию или наносят ей вред.

В случае с Дубинским поводом для его исключения из "Слуги народа" является нарушение устава посредством проведения "своих" конференций и неповиновение руководящим органам партии", - заявил нардеп.

Он отметил, что 14 марта конференция Киевской областной организации "Слуги народа" решила, что Александр Дубинский больше не является ее председателем, поэтому "все его дальнейшие действия по созыву советов и конференций будут нелегитимными с точки зрения устава партии и могут быть обжалованы в суде" .

Народный депутат уточнил, что на конференцию Киевской областной организации собрались 15 из 25 человек, закрепленных за регионом, следовательно был кворум, и поэтому конференция легитимна.

Конференция Киевской областной партийной организации состоялась в соответствии с новым уставом. Несмотря на то, что он еще не зарегистрирован в Минюсте, он начинает действовать с момента его принятия на съезде. Дубинский признал действие нового устава, публично согласившись с тем, что он является членом Национального совета общин", - заявил Корниенко.

В течении 10 дней новый устав отправят на регистрацию, в этот период председателем Киевской областной организации по реестрам будет оставаться Александр Дубинский.

Мы надеемся, что он не будет осуществлять противоправных действий. С точки зрения высших руководящих органов партии для нас единственным руководителем Киевской областной организации является Андрей Мотовиловець, и с ним будет налаживаться взаимодействие", - говорит Корниенко.

Напомним, 14 марта Александра Дубинского сняли с должности главы Киевской областной организации "Слуги народа".

Вечером 13 марта председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко подписал распоряжение о созыве конференции по требованию членов местной организации в Киевской области.

Также "Слуги народа" поменяли структуру: теперь у партии будет Политсовет и Национальный совет общин.

В тот же день Корниенко не смог исключить Дубинского из партии, так как "претензий к нему нет".