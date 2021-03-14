У Кабміні анонсували будівництво першого в Україні автобану

Він буде збудований на території Львівської та Рівненської областей

Він буде збудований на території Львівської та Рівненської областей

Фото: із відкритих джерел

В Україні найближчим часом може початися будівництво першого концесійного автобану Краковець-Броди-Рівне.

Про це у Facebook повідомив глава уряду Денис Шмигаль, передає RegioNews.

За його словами, упродовж 30 років незалежності в Україні не було побудовано жодного автобану.

На цьому тижні Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") підписало меморандум, який дозволить Держагентству найближчим часом оголосити відкритий конкурс для відбору приватного інвестора для реалізації першого в Україні концесійного автобану", - розповів Шмигаль.

Глава уряду додав, що також "Укравтодор" проведе відкритий тендер в рамках співпраці із ЄБРР і ЄІБ з будівництва ділянки Північної об’їзної дороги Львова, яка утворить разом із новим автобаном транспортний коридор із Євросоюзом.

Нагадаємо, Зеленський підписав закон про посилення штрафів для водіїв: що передбачає документ.

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