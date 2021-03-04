Год правительства Шмыгаля: Зеленский не смог переложить на Кабмин вину за свои провалы

Офис президента пытался при сосредоточении у себя потоков и полномочий оставлять ответственными Кабмин и министров

Офис президента пытался при сосредоточении у себя потоков и полномочий оставлять ответственными Кабмин и министров

Фото: Офис президента

В течении первого года деятельности правительства Дениса Шмыгаля Офис президента не оставлял попыток переложить на Кабмин ответственность за провал вакцинации, рост тарифов и окутанное коррупционными скандалами "Большое строительство".

Об этом говорится в материале "Социально-экономическая политика: как "Большая стройка" обходится без правительства" в рамках спецпроекта RegioNews "Год правительства Шмыгаля. Как Украина превратилась в президентскую республику".

Авторы материала отмечают, что уже во времена премьерства Алексея Гончарука президент Владимир Зеленский решил, что руководить проектом "Большая стройка" должен не Кабинет министров, а Офис президента.

В исследовании RegioNews напоминается, что в июне 2020 года Рада разрешила тратить средства фонда борьбы с COVID-19 на "Большую стройку" и был создан Координационный совет по реализации программы. Его возглавил заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко, а его член - министр развития общин и территорий Алексей Чернышев - фактически замкнул на себе всю реализацию "Большого строительства" в части реновации социальной инфраструктуры.

Первым рассказал о безумном "распиле" денег на "Большом строительстве" через всевозможные схемы уже после увольнения с должности советника главы ОП Андрея Ермака Игорь Уманский, который в марте прошлого года стал министром финансов в правительстве Шмыгаля, но уже в следующем месяце ушел в отставку со скандалом", - говорится в материале.

Авторы напоминают, что на президентскую программу пошли десятки миллиардов гривен в обход Кабмина, за исключением Минрегиона Алексея Чернышева, а обещание аудита "с участием внешних/независимых аудиторов" до сих пор не выполнено, что мешает получить Украине второй транш от МВФ.

Аналогичная ситуация и по такому критическому направлениею, как перманентная борьба с COVID-19 с последующей вакцинацией. Здесь тоже Банковая пытается управлять процессами в обход правительства, анонсировать грандиозные победы и пиариться на них", - говорится в статье.

Зеленский пытался взять на себя роль главного борца за получение вакцины, но когда Украина оказалась не среди первых, а среди последних стран, которые ее получили, Банковая всю вину спустила на Кабмин и Минздрав. Однако весь народный гнев все равно получает непосредственно Зеленский.

Офис президента такую ​​же роль "козла отпущения" пытается отвести правительству в вопросах тарифов, преодоления экономического спада и "конца эпохи бедности".

Ранее мы писали, что, по мнению авторов этого исследования, Кабинет министров стал подразделением Офиса президента. И что настоящим главой МИД является Андрей Ермак. А также отмечали, что гуманитарная политика, которую проводят в правительстве, до сих пор является инерцией политики Порошенко.

Напомним, что RegioNews в своем эксклюзивном проекте "50 оттенков Зеленского" подвел итоги того, что наобещал и не выполнил президент.

Читайте также наш эксклюзивный проект "Вся президентская рать. Рейтинг губернаторов, назначенных Зеленским от начала его президентской каденции".