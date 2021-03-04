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04 марта 2021, 16:16 12

Год правительства Шмыгаля: Зеленский не смог переложить на Кабмин вину за свои провалы

04 марта 2021, 16:16 12
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Офис президента пытался при сосредоточении у себя потоков и полномочий оставлять ответственными Кабмин и министров
Офис президента пытался при сосредоточении у себя потоков и полномочий оставлять ответственными Кабмин и министров
Фото: Офис президента
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В течении первого года деятельности правительства Дениса Шмыгаля Офис президента не оставлял попыток переложить на Кабмин ответственность за провал вакцинации, рост тарифов и окутанное коррупционными скандалами "Большое строительство".

Об этом говорится в материале "Социально-экономическая политика: как "Большая стройка" обходится без правительства" в рамках спецпроекта RegioNews "Год правительства Шмыгаля. Как Украина превратилась в президентскую республику".

Авторы материала отмечают, что уже во времена премьерства Алексея Гончарука президент Владимир Зеленский решил, что руководить проектом "Большая стройка" должен не Кабинет министров, а Офис президента.

В исследовании RegioNews напоминается, что в июне 2020 года Рада разрешила тратить средства фонда борьбы с COVID-19 на "Большую стройку" и был создан Координационный совет по реализации программы. Его возглавил заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко, а его член - министр развития общин и территорий Алексей Чернышев - фактически замкнул на себе всю реализацию "Большого строительства" в части реновации социальной инфраструктуры.

Первым рассказал о безумном "распиле" денег на "Большом строительстве" через всевозможные схемы уже после увольнения с должности советника главы ОП Андрея Ермака Игорь Уманский, который в марте прошлого года стал министром финансов в правительстве Шмыгаля, но уже в следующем месяце ушел в отставку со скандалом", - говорится в материале.

Авторы напоминают, что на президентскую программу пошли десятки миллиардов гривен в обход Кабмина, за исключением Минрегиона Алексея Чернышева, а обещание аудита "с участием внешних/независимых аудиторов" до сих пор не выполнено, что мешает получить Украине второй транш от МВФ.

Аналогичная ситуация и по такому критическому направлениею, как перманентная борьба с COVID-19 с последующей вакцинацией. Здесь тоже Банковая пытается управлять процессами в обход правительства, анонсировать грандиозные победы и пиариться на них", - говорится в статье.

Зеленский пытался взять на себя роль главного борца за получение вакцины, но когда Украина оказалась не среди первых, а среди последних стран, которые ее получили, Банковая всю вину спустила на Кабмин и Минздрав. Однако весь народный гнев все равно получает непосредственно Зеленский.

Офис президента такую ​​же роль "козла отпущения" пытается отвести правительству в вопросах тарифов, преодоления экономического спада и "конца эпохи бедности".

Ранее мы писали, что, по мнению авторов этого исследования, Кабинет министров стал подразделением Офиса президента. И что настоящим главой МИД является Андрей Ермак. А также отмечали, что гуманитарная политика, которую проводят в правительстве, до сих пор является инерцией политики Порошенко.

Напомним, что RegioNews в своем эксклюзивном проекте "50 оттенков Зеленского" подвел итоги того, что наобещал и не выполнил президент.
Читайте также наш эксклюзивный проект "Вся президентская рать. Рейтинг губернаторов, назначенных Зеленским от начала его президентской каденции".

Кабмин Владимир Зеленский Офис президента Денис Шмыгаль Алексей Чернышев правительство большая стройка

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