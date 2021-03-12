В "Слуге народа" создадут орган для управления на уровне регионов - нардеп Культенко

Народный депутат рассказал, что рассмотрят на съезде партии и как "Слуга народа" готовится к внутренней реформе

Народный депутат рассказал, что рассмотрят на съезде партии и как "Слуга народа" готовится к внутренней реформе

На съезде партии "Слуга народа" планируют принять решение о создании нового органа управления политической силы, что усилит роль ее региональных структур.

Об этом изданию "Апостроф" рассказал заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде, член высшего совета партии Артем Культенко, комментируя инициативу введения новой организационной структуры на съезде 13 марта.

После прохождения этапа местных выборов у нас появился костяк партии на всех уровнях. Это депутаты и главы ОТГ, а также активные люди, которые просто пришли помогать на выборах. Все они хотят и могут заниматься развитием партии. Сейчас мы видим, что для управления такой большой структурой нужен новый формат, когда в орган управления входят представители областных организаций. И такой орган будет сфокусирован на региональной политике и местном уровне", - отметил Артем Культенко.

Кроме того, по словам парламентария, если ранее управление партией происходило исключительно Высшим советом партии, то сейчас будет создан еще один орган управления, который будет заниматься областным и местным уровнями.

Артем Культенко также сообщил, что в новый орган войдут все главы областных организаций.

Хочу отметить, что происходила ротация руководителей областных организаций партии. Это не значит, что те, кого мы меняем, проявили себя плохо. Мы даем возможность другим попробовать свои силы в партийной работе на местах. Во-первых, это опыт, во-вторых - более тесная коммуникация с избирателями. Это будет способствовать более эффективной работе", - подытожил заместитель председателя фракции.

Напомним, ранее сообщалось, что партия "Слуга народа" соберется на съезд уже в эти выходные: планируют серьезные изменения. Съезд партии состоится 13 марта в Киеве.

Также лидер "Слуги народа" Александр Корниенко допускает участие президента Владитмира Зеленского в съезде партии.

Также в партии заявляли, что на съезде 13 марта введут новую организационную структуру партии. Съезд намерен рассмотреть партийную доктрину.