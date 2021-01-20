Апелляционный суд Киева оставил под арестом Микитася

Он останется под стражей до 27 февраля

Он останется под стражей до 27 февраля

Фото: slovoidilo

Апелляционный суд Киева сегодня, 20 января, принял решение оставить экс-главу "Укрбуда" и нардепа 8 созыва Максима Микитася под арестом.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания суда.

Таким образом, Апелляционный суд оставил в силе решение Шевченковского райсуда Киева, который избрал меру пресечения экс-главе "Укрбуда" Максиму Микитасю в виде содержания под стражей до 27 февраля без определения размера залога.

Напомним, ранее RegioNews писал, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Позже журналист Юрий Бутусов заявил, что НАБУ подготовило подозрение заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову, которое планируют вручить в ближайшее время.

Максим Микитась заявил, что автором схемы, по которой он потерял контроль над строительной компанией "Укрбуд", был нынешний заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров.

Во время суда Микитась дал показания о коррупции заместителя Ермака Татарова и представил доказательства того, что Олег Татаров руководил процессом предоставления взятки эксперту МВД.

29 декабря Нацполиция провела обыск в доме Микитася, ему вручили подозрение.

НАБУ заявляет о незаконном давлении и блокировании расследований из-за вручения подозрения Микитасю.

30 декабря Микитась явился на судебное заседание и заявил о давлении и угрозах, хотя Нацполиция заявляла, что объявленное подозрение Микитасю не связано с коррупционными преступлениями, в которых он фигурирует, и призвала "не манипулировать информацией", поскольку следствие еще продолжается.

Впоследствии стало известно, что Микитась отрицает соглашение со следствием в обмен на показания. Основная же причина, по которой он дал показания о коррупционных связях Татарова - личные мотивы.