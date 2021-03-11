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11 марта 2021, 18:35 480

В СНБО прокомментировали слухи о наступлении боевиков на Донбассе с 15 марта

11 марта 2021, 18:35 480
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Слухи распространяли СМИ
Слухи распространяли СМИ
Фото из открытых источников
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявляет, что Вооруженные силы Украины не позволят российским оккупантам повторить захват украинских территорий, как это было в 2014 году.

Об этом Данилов заявил на брифинге по итогам сегодняшнего заседания СНБО, пишет RegioNews.

В частности, его попросили прокомментировать заявления российских боевиков о том, что якобы 15 марта состоится наступление.

Данилов сказал, что СНБО на протяжении 24 часов в сутки получает информацию от всех соответствующих структур о ситуации на Донбассе.

"То, что касается даты 15 марта - это уже какая-то мантра, потому что все сейчас говорят о 15 марта, непонятно почему. У нас четкая понятная ситуация. Мы четко осознаем, что происходит на фронте", - заявил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, министр обороны Андрей Таран и другие ответственные командующие "находятся на своих местах".

"Это профессиональные люди, и наша армия уже не позволит делать то, что было в 2014 году. Кто бы это ни был, у кого бы не было каких-либо посягательств. Это совсем иная армия", - подчеркнул Данилов.

Напомним, на Донбассе в течение выходных зафиксировали более сотни нарушений "режима тишины".

Донбасс Украина СНБО РНБО Алексей Данилов

 
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