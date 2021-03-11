Данилов заявил, что "Донецкоблгаз" могут вернуть государству, если обнаружат нарушения

Выяснилось, что владельцами "Донецкоблгаза" являются две компании, которые почему-то зарегистрированы в Гонконге

Выяснилось, что владельцами "Донецкоблгаза" являются две компании, которые почему-то зарегистрированы в Гонконге

Фото из открытых источников

ПАО "Донецкоблгаз" может быть возвращен в государственную сферу управления в случае выявления нарушений.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, передает RegioNews.

Выяснилось, что владельцами "Донецкоблгаза" являются две компании, которые почему-то зарегистрированы в Гонконге. Эти две компании сейчас будут проверены. В случае выявления тех или иных нарушений "Донецкоблгаз" будет возвращен в государственную сферу управления в ближайшее время, - рассказал Данилов.

По его словам, "Донецкоблгаз" принял решение о прекращении поставки газа в Донецкой области по неизвестным причинам.

Как сообщалось, 7 марта "Донецкоблгаз" самовольно остановил газоснабжение для 59 котельных - полиция открыла дело. Работа котельных восстановлена.

9 марта на Донетчине открыли 83 уголовных дела из-за отключения котельных. Ранее "Донецкоблгаз" отключил от газа 59 котельных "Донецктеплокоммунэнерго".