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11 марта 2021, 18:45 98

Данилов заявил, что "Донецкоблгаз" могут вернуть государству, если обнаружат нарушения

11 марта 2021, 18:45 98
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Выяснилось, что владельцами "Донецкоблгаза" являются две компании, которые почему-то зарегистрированы в Гонконге
Выяснилось, что владельцами "Донецкоблгаза" являются две компании, которые почему-то зарегистрированы в Гонконге
Фото из открытых источников
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ПАО "Донецкоблгаз" может быть возвращен в государственную сферу управления в случае выявления нарушений.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, передает RegioNews.

Выяснилось, что владельцами "Донецкоблгаза" являются две компании, которые почему-то зарегистрированы в Гонконге. Эти две компании сейчас будут проверены. В случае выявления тех или иных нарушений "Донецкоблгаз" будет возвращен в государственную сферу управления в ближайшее время, - рассказал Данилов.

По его словам, "Донецкоблгаз" принял решение о прекращении поставки газа в Донецкой области по неизвестным причинам.

Как сообщалось, 7 марта "Донецкоблгаз" самовольно остановил газоснабжение для 59 котельных - полиция открыла дело. Работа котельных восстановлена.

9 марта на Донетчине открыли 83 уголовных дела из-за отключения котельных. Ранее "Донецкоблгаз" отключил от газа 59 котельных "Донецктеплокоммунэнерго".

СНБО Алексей Данилов Донецк государственный контроль облгазы

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